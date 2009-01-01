Массовое отравление в Харькове. После посещения аквапарка в больницу попали 6 детей

На данный момент их состояние стабилизировано, дети проходят необходимый курс лечения.

Аквапарк в Харькове all-ukraine.com.ua

В Харькове после посещения аквапарка "Джунгли" за медицинской помощью обратились около 20 человек, шестерых детей госпитализировали с первичным диагнозом "отравление парами хлора".

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

"На данный момент их состояние стабилизировано, дети проходят необходимый курс лечения", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что отравление парами хлора — это первичный диагноз.

По информации ведомства, в аквапарке сейчас работают ответственные службы, взяты заборы воды. По предварительной информации, ее химический состав не соответствовал нормам.

"Следует отметить, что со стороны руководства аквапарка "Джунгли" были предприняты попытки препятствовать проведению следственных действий, а именно забору воды", — подчеркивается в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в полиции рассказали подробности гибели ребенка в киевском аквапарке.