Mercedes — всмятку. На Прикарпатье в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие

От полученных в результате аварии травм водитель легковушки, а также его 32-летний пассажир погибли на месте происшествия.

ДТП на Прикарпатье фото: sai.gov.ua

Ивано-Франковской области , в селе Стопчатов Косовского района, столкнулся легковой автомобиль и грузовик.

В результате ДТП два человека погибли, трое были госпитализированы, сообщает Управление безопасности дорожного движения со ссылкой на отдел управления привентивной деятельности ГУ НП в Ивано-Франковской области.

"Как сейчас выяснено, 36-летний водитель автомобиля "Мерседес Бенц Е200", двигаясь в направлении Косова, на закругленном участке дороги не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где не смог разминуться с автомобилем "ГАЗ 66" под управлением 46-летнего жителя Косова", — отметили в сообщении.

Указано, что от полученных в результате аварии травм водитель "Мерседеса", а также его 32-летний пассажир погибли на месте происшествия. Еще двое пассажиров в возрасте 27 и 28 лет были доставлены в больницу. Старший помещен в реанимационное отделение с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и переломом костей носа. У младшего диагностирован вывих левого плечевого сустава и ушибленная рана коленного сустава. 37-летняя пассажирка получила травму головы, но ее не госпитализировали.

Кроме того, в аварии травмировался и водитель грузовика. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы головы, рук и ног.

По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими начато уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье иномарка протаранила маршрутку — 4 погибших, 8 раненых.

Фото: sai.gov.ua.