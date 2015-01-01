Микроавтобус "разорвало в хлам". В Донецке опять кого-то взорвали — журналист

Инцидент случился сегодня, отметил Казанский.
Об этом в своем Twitter-аккаунте написал журналист Денис Казанский.
По данным пользователя соцсети Wendy, сегодня уничтоженный автомобиль находился на ул. Горная в районе железнодорожного рынка.
"Микроавтобус "Мерседес" разорвало в хлам. Подробностей пока нет", — говорится в сообщении активиста.
Донецк— IgorGirkin (@GirkinGirkin) 4 січня 2017 р.
Возле авторынка в районе Ж/Д Вокзала pic.twitter.com/DYYH7eXiFy
Ранее СМИ писали, что в Донецке взорвалось авто, в котором был сотрудник так называемого "министерства госбезопасности" самопровозглашенной ДНР, он якобы был ранен и госпитализирован.
Фото: @ProstoWendy