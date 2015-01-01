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Микроавтобус "разорвало в хлам". В Донецке опять кого-то взорвали — журналист

Сегодня, 22:25

Инцидент случился сегодня, отметил Казанский.

Донецк,взрыв,микроавтобус
Уничтоженная машина @ProstoWendy
В среду, 4 января, в захваченном боевиками Донецке опять кого-то взорвали, микроавтобус "разорвало в хлам".

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал журналист Денис Казанский.

По данным пользователя соцсети Wendy, сегодня уничтоженный автомобиль находился на ул. Горная в районе железнодорожного рынка.

"Микроавтобус "Мерседес" разорвало в хлам. Подробностей пока нет", — говорится в сообщении активиста.

Ранее СМИ писали, что в Донецке взорвалось авто, в котором был сотрудник так называемого "министерства госбезопасности" самопровозглашенной ДНР, он якобы был ранен и госпитализирован.

Фото: @ProstoWendy

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Донецк, взрыв, микроавтобус, Казанский
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