"Смертельная клубничка". Пенсионерка пристрелила мужа из-за порнофильмов

Очередной просмотр любимых "фильмов для взрослых" стал дла 65-летнего мужчины последним.

Иллюстративное фото ivankmit.com

В штате Арканзас (США) 69-летняя женщина пристрелила своего мужа , который был моложе ее на четыре года, − за постоянный просмотр порнофильмов по домашнему телевизору.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на представителей офиса шерифа округа Джефферсон. По их словам, пожилая женщина Патрисия Хилл сразу после убийства сама позвонила в службу "911" и призналась в преступлении.

Приехавшая на место проишествия полиция обнаружила труп мужчины в домике на заднем дворе. Осмотр тела помог установить тот факт, что в него произвели два выстрела – в голову и в ногу.

По словам Хилл, она рассердилась на мужа за то, что он постоянно заказывал на кабельном канале просмотр порнофильмов. Ранее она уже отменяла такую его подписку, но мужчина отказываться от своих привычек не захотел. Разозлившись, Хилл потребовала, чтобы муж покинул гостевой дом, где он предавался просмотру порно. Когда тот отказался, то она пошла в дом, схватила пистолет, вернулась и пристрелила.

Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Россия женщина убила мужа, раскритиковавшего приготовленный ею суп.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram