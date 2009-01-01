"Морпехи" ДНР устроили разборки: один погиб, один — тяжело ранен

На Донбассе произошел конфликт между российскими военными, отметили в Минобороны.

Боевик ДНР, иллюстрация Reuters

На захваченной части Донбасса между российскими военными-возник спор, который перерос в стрельбу.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что в результате конфликта уничтожен один боевик, а еще один — тяжело ранен.

"Спор между российскими военными "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) 1 АК ("армейский корпус", террористическая ДНР — Ред.) перерос в стрельбу", — отметили в ГУР.

Ранее сообщалось, что под захваченной Ясиноватой Донецкой области на блокпосту "мотострелков" самопровозглашенной ДНР произошел взрыв в помещении для хранения оружия и боеприпасов, уничтожены и ранены до 20 "военнослужащих".