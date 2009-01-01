"Морпехи" ДНР устроили разборки: трое убитых, есть раненые

Инцидент случился вчера, отметили в Минобороны.

"Морпехи" ДНР, иллюстрация Вконтакте Константина Литвинова

В понедельник, 16 января, нав первом мотострелковом батальоне(Новоазовск)произошло столкновение междуи местными "контрактниками", есть жертвы и раненые.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны (ГУР) в Facebook.

По данным ведомства, участники разборок применяли оружие, в их результате уничтожены три боевика, девять — получили ранения.

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК (армейские корпуса, террористические ДНР, а также ЛНР соответственно — ред.), отмечается увеличение случаев дезертирства и небоевых потерь", — отметили в ГУР.

Ранее сообщалось, что 15 января на неподконтрольной Украине части востока страны два члена артиллерийского подразделения "7 отдельной мотострелковой бригады" (Брянка) самопровозглашенной ЛНР оставили передовые позиции, они находятся в розыске.