"Морпехи встретили свинцом". Волонтер рассказал, как бойцы АТО отразили атаку врага под Мариуполем

Воспользовавшись туманом, боевики решили забрать позицию морпехов, пишет Serg Marco.

Украинский морпех Фото: mil.gov.ua

Об этом блогер и волонтер Serg Marco пишет на своей странице в Facebook.

"Под Мариуполем на землю лег туман. Воспользовавшись туманом, боевики решили забрать позицию морпехов, которая находится в 250 метрах от их передовой высоты "Дерзкая". Надо признать, их план был хорош", — пишет он.

По его словам, "в 6 утра, воспользовавшись очень плотным туманом, сепары атаковали позицию морпехов, зашли с трех сторон". "Огневое прикрытие групп велось с "Дерзкой". Явно надеялись на то, что на позиции не так много людей, и большая часть из них будет спать, а проснувшись, еще какое то время будут приходить в себя", — предположил он.

Волонтер подчеркнул, что "туман был такой плотный, что боевикам удалось подойти до дистанции броска гранаты незамеченными".

"Три гранаты взорвались в окопе, сепары ринулись в атаку. Один из них запрыгнул даже в окоп. Морпехи встретили их свинцом. Бой вплотную, бой в упор. Расчет на сонливость не оправдался. Три тела, троих раненых, вытащили сепары оттуда, пользуясь тем, что морпехов придавили к земле шквальным огнем с "Дерзкой", — пишет волонтер.

При этом он добавил, что одного из раненых боевики бросили, и он умер прямо в поле, "между позицией морпехов и "Дерзкой" (там до сих пор и валяется)".

"По информации "оттуда" в результате этого боя задвухсотился еще один сепар. В общем, реванш за Светлодарскую дугу провалился", — отметил он.

По его словам, "в итоге у морпехов один легкораненый гранатным осколком". "Ребят подают на награждение. Такую бдительность и собранность в критической ситуации надо поощрять. А в сводках прошло сухое "враг осуществил атаку на позиции наших защитников, атака была отбита, один воин получил ранение", — резюмировал волонтер.

Напомним, ранее волонтер раскрыл подробности перехода под контроль ВСУ поселка Новолуганское.