"Морпехов" ДНР косит смертельная инфекция, число больных и скончавшихся засекречено

Заболевших везут в инфекционную больницу в Донецке
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, туляремия — это зооантропонозная инфекция, которая передается человеку при контакте с животными, а также через воду или зараженные продукты.
Больных доставляют в Донецк, в инфекционное отделение больницы им.Вишневского (ЦГКБ №1), где размещают в отдельных боксах.
Информация о количестве инфицированных лиц и летальных случаях засекречена, в медицинской документации диагноз не указывается, добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее "Главред" сообщал, что СПИД продолжает косить боевиков и добрался до "морпехов" ДНР, дислоцированных в районе Новоазовска.
фото: med-instrukcia.ru