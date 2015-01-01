"Морпехов" ДНР косит смертельная инфекция, число больных и скончавшихся засекречено

Заболевших везут в инфекционную больницу в Донецке

"Морпехов" ДНР косит смертельная инфекция med-instrukcia.ru

Среди боевиков подразделений, которые находятся на позициях в Новоазовском районе Донецкой области, зафиксирована вспышка заболевания туляремией.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, туляремия — это зооантропонозная инфекция, которая передается человеку при контакте с животными, а также через воду или зараженные продукты.

Больных доставляют в Донецк, в инфекционное отделение больницы им.Вишневского (ЦГКБ №1), где размещают в отдельных боксах.

Информация о количестве инфицированных лиц и летальных случаях засекречена, в медицинской документации диагноз не указывается, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что СПИД продолжает косить боевиков и добрался до "морпехов" ДНР, дислоцированных в районе Новоазовска.

фото: med-instrukcia.ru