Мощные удары ногой в нос и лоб. Экс-полковник милиции рассказал, как его избил племянник

Возможные злоумышленники и пострадавший рассказывают разные версии произошедшего, отметили в полиции.

Племянник был неоднократно судим за кражи, сказала жена пострадавшего Житомир-info

Бывший полковник милиции Игорь Комаров заявил, что на Рождество — 7 декабря — утром в поселке Клавдиево-Тарасово Киевской области племянники Юрий и Людмила пришли к нему в гости и начали вести себя агрессивно.

Родственник сбил хозяина с ног, бывший правоохранитель пропустил два мощных удара ногой в нос и лоб, но несмотря на кровотечение смог закрыться в доме и позвонить близким, которые и вызвали полицию, рассказал он ТСН.

По данным издания, после инцидента злоумышленники ничего не взяли, а просто уснули неподалеку под деревом, где их и обнаружили копы.

"Начали стучать, но я не открывал — слышу, пьяные. Я инвалид, еле хожу. Стучали минут сорок где-то, затем услышал звук разбитого стекла. Ну и сказал им: какого черта вы здесь делаете? Вон отсюда!", — отметил Комаров.

Мужчина утверждает, что такой прием не понравилась гостям, поэтому племянник сбил его с ног, а затем начал избивать. Жена пострадавшего Татьяна Комарова сказала, что племянник был неоднократно судим за кражи и предполагает, что родственники могла планировать ограбление.

Правоохранители после допросов сообщили, что у возможных злоумышленников другая версия произошедшего, утверждают — были в доме, общались и выпивали с дядей, а уже потом поссорились и поломали мебель.

"Мы сейчас проводим досудебное расследование по открытому уголовному производству по статье о телесных повреждениях. Они говорят одно, мужчина — другое. Наша задача сейчас — установить истину", — заявил пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января — в Глевахе Киевской области подростки жестоко избили 18-летнего парня, правоохранители уже узнали, кто причастен к преступлению.