"Мотострелок" ДНР украл огнемет и сбежал — разведка

Террорист похитил РПО "Шмель-М", отметили в Минобороны.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
По его данным, террорист является членом "11 отдельного мотострелкового полка" (Донецк) псевдореспублики.
"… похитил реактивный пехотный огнемет РПО "Шмель-М" и самовольно оставил часть с оружием", — отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что на неподконтрольной Киеву территории Донбасса боевик ДНР украл "премиальные" злоумышленников и сбежал в Российскую Федерацию. Узнать больше об инциденте можно здесь.