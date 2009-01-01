"Мотострелок" ДНР украл огнемет и сбежал — разведка

Террорист похитил РПО "Шмель-М", отметили в Минобороны.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

На захваченной части Донбасса боевикпохитил огнемет и сбежал из воинской части.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

По его данным, террорист является членом "11 отдельного мотострелкового полка" (Донецк) псевдореспублики.

"… похитил реактивный пехотный огнемет РПО "Шмель-М" и самовольно оставил часть с оружием", — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной Киеву территории Донбасса боевик ДНР украл "премиальные" злоумышленников и сбежал в Российскую Федерацию. Узнать больше об инциденте можно здесь.