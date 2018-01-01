Мужчина молотком убил сожительницу с дочерью и прятал трупы на балконе

На капли крови, капающие с балкона убийцы, соседи не обратили никакого внимания.

Иллюстративное фото San Diego Reader

В России, в городе Обнинск, правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного против 51-летнего местного жителя, обвиняемого в двойном убийстве

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале СУ Следкома РФ по Калужской области.

По версии следствия, мужчина заподозрил 35-летнюю дочь сожительницы в похищении 50 тысяч рублей. Произошла ссоры, быстро переросшая в потасовку. В конечном итоге мужчина забил обеих женщин молотком.

Бездыханные тела убийца завернул в одеяло и вынес на балкон, где они пролежали несколько месяцев. Тела были обнаружены после того, как мать убитой женщины обратилась к полицейским.

К слову, капли крови с трупов стекали, на балкон соседей, однако те не придавали этому никакого значения.

Во время следственных действий мужчина полностью признал свою вину. В ближайшее время стартует суд над ним.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Бельгии клоун зарезал возлюбленную на глазах детей.

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