На Буковине пьяный мужчина перевернул микроавтобус, пытаясь прорваться через границу

В Черновицкой области пограничники пресекли попытку прорыва контрольно-пропускного пункта "Росошаны"

На Буковине пресекли попытку прорыва границы ГСПУ

В ночь с 19 на 20 ноября, с воскресенья на понедельник, житель Черновицкой области пытался на автомобиле Ford прорваться в Молдову через пункт пропуска "Росошаны".

Такая информация опубликована на официальном интернет-портале Государственной пограничной службы (ГСПУ).

По данным пограничников, на большой скорости мужчина сбил шлагбаум. Затем его автомобиль удалось установить благодаря использованию спецсредств. При этом транспортное средство перевернулось.

"Пострадавших среди состава смены пограничных нарядов, представителей смежных служб и лиц, которые направлялись через границу, нет. Сам водитель, 36-летний житель населенного пункта Нелиповцы Кельменецкого района, существенных травм также не получил. Каретой скорой помощи его доставили в Кельменецкую центральную больницу для медицинского обследования. Там было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в ГПСУ.

Пограничники составлен админпротокол против нарушителя − за попытку незаконного пересечения госграницы Украины. Кроме того, на него составили материалы об административном правонарушении по ст. 130, 124 КУоАП полицейскими, которые также прибыли на место происшествия.

Напомним, ранее "Главред" писал о том, что СБУ накрыла банду, переправлявшую нелегалов через границу с Россией.