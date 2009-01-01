На Черкасчине поймали мошенницу: под видом чиновницы собирала деньги "для участников АТО"

Злоумышленница сказала, что все собранные деньги проиграла.

Задержанная злоумышленница Скриншот видео с youtube.com

В Смеле Черкасской области силовики задержали мошенницу, которая под видом чиновницы в разных регионах Украины просила деньги у промышленных предприятий якобы на помощь участникам

Об этом говорится на сайте СБУ.

В ведомстве уточнили, что злоумышленницей является жительница региона, она зарегистрировала на свое имя фиктивный благотворительный фонд.

"От его имени в течение 2016 женщина звонила руководителям предприятий с просьбами перечислить определенную сумму на счет для оказания помощи детям, подразделениям АТО, социально незащищенным слоям населения", — отметили в спецслужбе.

Мошенница представлялась чиновницей различных облгосадминистраций или помощником высокопоставленных должностных лиц, успела собрать почти 1,5 млн гривен. По ее словам, все деньги потратила, играя на автоматах в игорных заведениях.

"Открыто производство по ч. 2 и 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса. Продолжается досудебное следствие", — добавили в пресс-службе.

Ранее в Киеве поймали мошенника, который, представляясь полковником Вооруженных Сил Украины, собирал деньги на "материальную поддержку участников АТО". Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: Служба безпеки України