На Черниговщине пресекли контрабанду украшений времен Киевской Руси, опубликованы фото

Культурные ценности нашел и пытался продать "черный археолог".

Найденные старинные украшения flickr.com/securityserviceofukraine

В Черниговской области правоохранители предотвратили попытку контрабандного вывоза за границу украшений времен

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что культурные ценности обнаружил житель Черниговщины — "черный археолог" — во время незаконных поисковых работ.

"… нашел клад старинных украшений из золота и серебра, пытался продать их дельцам, которые занимаются незаконной перепродажей историко-культурных ценностей за границу. Однако оперативники спецслужбы предотвратили эту попытку", — отметили в СБУ.

Найденные предметы изъяты и переданы на экспертизу для установления их исторической и культурной ценности. По факту случившегося начато производство по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Сумской области силовики предотвратили контрабанду в Российскую Федерацию старинных икон и монет, их в багаже спрятал житель Черкасчины. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: flickr.com/securityserviceofukraine