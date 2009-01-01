На Черниговщине пьяный военный забил до смерти арматурой своего сослуживца

Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

В одной из военных частей Черниговской области двое военных напились и повздорили.

В результате конфликта один солдат ударил другого арматурой по голове и тот скончался.

Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе Центрального региона Украины.

Инцидент произошел в конце января. Правоохранители начали расследование после того, как военнослужащий не прибыл на военную службу в часть.

"Убийца искренне покаялся и признался в содеянном, при этом указав место нахождения погибшего. Он сообщил, что они употребляли вместе алкогольные напитки и, когда возвращались в часть, у них возник конфликт, в ходе которого он нанес потерпевшему несколько ударов металлической арматурой в область головы от которых последний скончался на месте происшествия, — сказано в сообщении.

Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Донецкой области женщина до смерти забила мать молотком.