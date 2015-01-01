На Черниговщине в ДТП погиб председатель райсовета Бахмача

В соцсетях сообщают, что Кочерга ехал "Волгой" с приблизительной скоростью 120 км в час, трасса в этот момент была покрыта льдом.

Виталий Кочерга.

В Черниговской области в дорожно-транспортном происшествии погиб глава районного совета Бахмача Виталий Кочерга.

Как сообщает пресс-служба райсовета, "коллектив Бахмацкой районного совета с глубоким прискорбием извещает о безвременной кончине председателя районного совета Виталия Кочерги и выражает соболезнования родным и близким покойного".

Местные жители в соцсетях сообщают, что Кочерга ехал "Волгой" с приблизительной скоростью 120 километров в час, трасса в этот момент была покрыта льдом, пишет УНН.

Сообщается, что машину на скорости занесло и она вылетела в кювет, после чего она врезалась в дерево.

Напомним, 2 января в Харькове произошло ДТП, в котором погибли три человека, а маленький ребенок, к счастью, остался жив.