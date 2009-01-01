На Черниговщине взорвалась граната, есть жертва: фото с места происшествия

Инцидент случился вчера вечером, сообщили в полиции.

Место происшествия cn.npu.gov.ua

В среду вечером, 23 августа, в одном из сел Черниговской области во дворе частного дома, погиб мужчина, тяжело травмирована женщина, они супруги.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия найдены фрагменты взрывного устройства, по предварительным выводам — гранаты Ф-1, и рычаг от запала.

"Пострадавших мужчину и женщину… 1966 года рождения немедленно госпитализировали, но мужчина умер во время операции", — отметили в полиции.

По словам свидетелей, перед инцидентом во двор к супругам зашел в гости двоюродный брат мужа, который проживал в дачном доме соседнего садового общества. Почему прогремел взрыв, устанавливает следствие.

Начато производство по ст. 264 Уголовного кодекса (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов, если это повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия).

Последствия взрыва cn.npu.gov.ua

Напомним, 24 августа — в День Независимости Украины — в Киеве между зданием Кабмина и стадионом "Динамо" им. Валерия Лобановского произошел взрыв, пострадали три человека. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская говорила, что основной версией случившегося является хулиганство.

Фото: cn.npu.gov.ua