На границе с Крымом пытались захватить военную базу, задержано НВФ – СМИ

В командовании "Юг" сообщили, что на подразделения, выполняющие задачи на границе с Крымом, пытались напасть вооруженные люди.

База батальна им. Номана Челебиджихана. Facebook.com

На подразделение Вооруженных сил Украины , выполняющее боевые задачи в Херсонской области на границе с Крымом, пытались осуществить атаку представители незаконного вооруженного формирования.

Об этом говорится в заявлении оперативного командования "Юг" в Facebook.

Отмечается, что это заявление сделано в связи с тем, что некоторые СМИ сообщили о том, что якобы ВСУ напали на крымскотатарский батальон "Аскер".

"Подразделение, входящее в состав воинской части оперативного командования "Юг" и выполнявшее боевые задачи в Херсонской области на границе с Крымом, обустраивало по приказу командира боевые позиции. При осуществлении необходимого перечня работ, на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования", — говорится в заявлении.

Сообщается, что, учитывая специфику подразделения и боевые условия, формирование было задержано и разоружено.

"Сообщение о нападении Вооруженных Сил Украины на общественную организацию "Аскер" является ничем иным, как очередным фейком и попыткой очернить Вооруженные Силы Украины, внести определенный разлад и недоверие в украинском обществе", — отмечается в сообщении.

Ранее о нападении на "Аскер" (название общественной организации основанной Ленуром Ислямовым) сообщило поздно вечером издание Український південь, ссылается на руководителя представительства Меджлиса крымскотатарского народа в Херсонской области Абмеджита Сулейманова.

По его словам, на границе с Крымом в Чонгаре на общественную организацию "Аскер" напали вооруженные люди. Что именно стало причиной, пока информации нет.

Также радио Куреш сообщало, что на Херсонщине в селе Чонгар, вечером 12 февраля, вооруженные люди в военной форме, захватили базу крымскотатарского батальна им. Номана Челебиджихана. С помощью БТРа был протаранен забор расположения батальона и палатка, в которой находились люди.

"Вооруженные люди захватили расположение, весь личный состав и тех, кто находился в это время на территории, силой уложили на пол. По информации с места событий, в расположении батальона вооруженные люди применили огнестрельное оружие, делая предупредительные выстрелы в воздух и по ногам. Сообщений о пострадавших в распоряжении редакции нет", — говорилось в сообщении.

Также сообщалось, что в расположении батальона работает прокуратура и взрывотехники.

Напомним, Ленур Ислямов анонсировал создание крымскотатарского батальона, который войдет в ВСУ, в декабре 2015 года.