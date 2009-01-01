На Днепропетровщине из гранатомета выстелили в авто с копами

Инцидент произошел вчера вечером, машина наполовину сгорела.

Поврежденная машина dp.npu.gov.ua

В пятницу вечером, 10 ноября, в городе Желтые Воды Днепропетровской области неизвестныев автомобиль, в котором сидели двое полицейских, правоохранители получили незначительные телесные повреждения.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что стрелков ищут, по предварительным данным, они стреляли из РПГ-18.

"… двое полицейских, 1979 и 1980 годов рождения, садились в личный автомобиль ВАЗ и услышали хлопок. В машине сразу возникло возгорание, которое правоохранители самостоятельно ликвидировали", — отмечается в сообщении.

По данным полиции, у одного из пострадавших — резаная рана ноги, авто сгорело наполовину, с места происшествия изъяты осколки от реактивной гранаты. Начато производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Напомним, в ночь на 5 ноября в Самарском районе Днепра пятеро полицейских получили ранения во время попытки задержания квартирных воров — злоумышленники оказали сопротивление, применив две гранаты и огнестрельное оружие.

Фото: dp.npu.gov.ua