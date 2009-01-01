На Днепропетровщине мужчина бросил в людей гранату, есть жертва

Взрыв произошел несколько дней назад в Новомосковске.

Скорая помощь, иллюстрация

В среду, 9 августа, в городе Новомосковск Днепропетровской области возле магазина впогиб мужчина, пострадали два студента, позже стало известно, что боеприпас в сторону людей бросил ранее судимый местный житель.

Об этом говорится на странице ГУ Нацполиции на Днепропетровщине в Facebook.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на перекрестке ул. Заводской и переулка Толстого, злоумышленника задержали 10 числа.

"Подозреваемый рассказал, что между ним и погибшим в течение длительного времени сложились плохие отношения. Поэтому, когда он увидел недруга, который стоял возле магазина, у него возникла идея бросить в его сторону гранату. Объяснил, что боеприпас нашел вблизи военной части", — отмечается в сообщении.

Напомним, 11 августа в Днепре на пятом этаже недостроенного здания произошла стрельба, погиб один человек, два — ранены. Копы разыскивают стрелков, в Днепропетровской области был введен оперативный план "Сирена".