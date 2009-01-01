На Днепропетровщине на взятке поймали двух полковников-вымогателей из ГосЧС

Чиновники требовали неправомерную выгоду от частного предпринимателя.

На взятке поймали двух полковников Пресс-центр СБУ

Днепропетровской области правоохранители задержали двух полковников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во время получения взятки в 12 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что чиновники требовали неправомерную выгоду от частного предпринимателя за оформление разрешительных документов о соответствии объекта противопожарным нормам.

Сейчас по данному факту продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Херсонщине на взятке погорел майор полиции.

Фото: СБУ.