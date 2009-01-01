На Днепропетровщине спецназ полиции освободил заложницу и скрутил вооруженного грабителя

Злоумышленник выкрикивал, что будет прикрываться "живым" щитом.
Об этом идет речь в сообщении Департамента КОРД Национальной полиции Украины.
Сообщается, что злоумышленник выкрикивал, что будет прикрываться "живым" щитом. Как стало известно позже, им должна была стать его сожительница.
"Получив разрешение на задержание правонарушителя и оценив ситуацию, я принял решение начать переговоры с мужчиной, который забаррикадировался в квартире", — рассказал старший штурмовой группы спецподразделения КОРД.
Полицейские отметили, что подозреваемый долго не шел на контакт с ними. Мужчина угрожал взорвать дом с жильцами, потом покончить с собой.
"Но со временем нам удалось уговорить его отпустить заложницу. Еще через какое-то время сдался и сам злоумышленник", — добавляет руководитель штурмовой группы.
В квартире злоумышленника правоохранители изъяли обрез гладкоствольного ружья, патроны 16-калибра и боевую гранату Ф-1. Кроме того, был найден бронежилет 4 класса защиты.
Сейчас с подозреваемым работают следователи Днепропетровской областной полиции.
Уголовное производство квалифицировано по ч. 3 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, на Днепропетровщине тесть на охоте случайно застрелил зятя.
Фото: npu.gov.ua.