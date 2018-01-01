На Днепропетровщине супруги снимали порно со своим 4-летним ребенком

Жутчайший и пренеприятнейший эпизод произошел в городе Кривой Рог.

В Кривом Роге, что на Днепропетровщине, полицейские уличили супружескую пару в эксплуатации своей четырехлетней дочери ради съемок порнографических роликов.

Соответствующее сообщение было опубликовано представителями Департамента коммуникации украинской Нацполиции со ссылкой на слова первого замглавы ведомства Вячеслава Аброськина.

По его данным, двое выходцев из одной из кавказских стран - 29-летний мужчина и 30-летняя женщина - вступали с 4-летней дочерью в интимную связь и записывали все на видео. "После того, что делала со своей дочерью задержанная, ее невозможно назвать матерью Я не могу рассказать все то, что это существо делало с ребенком, но, по моему мнению, эту женщину уже не исправить", -сказал Аброськин.

Продажа полученныз видеофайлов осуществлялась за криптовалюту через анонимный сегмент интернета.

Открыто уголовное производство. Расследование продолжается. Семейной паре грозит до 10 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее в Испании отец насиловал дочь с подругами для "изгнания злых духов".

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