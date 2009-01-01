На Днепропетровщине тесть на охоте случайно застрелил зятя

Инцидент случился вчера недалеко от Зеленодольска, отметили в полиции.
Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.
В ведомстве уточнили, что родственники охотились на кабана.
"По словам подозреваемого — 53-летнего пенсионера, территория, по которой они шли, была густо покрыта сухим камышом, ружье было снято с предохранителя", — отметили в пресс-службе.
Позже он споткнулся и произошел выстрел, в результате которого был ранен 39-летний житель Зеленодольска. Для пострадавшего немедленно вызвали скорую помощь, однако спасти ему жизнь не удалось.
По факту случившегося начато производство по ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса.
Ранее стало известно, что в Самарском районе Днепра мужчина в кафе подорвал себя гранатой. Узнать больше об инциденте, а также посмотреть фотографии с места трагедии, можно здесь.
Фото: dp.npu.gov.ua