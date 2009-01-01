На Днепропетровщине тесть на охоте случайно застрелил зятя

Инцидент случился вчера недалеко от Зеленодольска, отметили в полиции.

Убит 39-летний житель Зеленодольска dp.npu.gov.ua

В воскресенье, 12 февраля, недалеко от города Зеленодольск Днепропетровской области тесть по неосторожности выстрелил зятю в спину на охоте, мужчина умер.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что родственники охотились на кабана.

"По словам подозреваемого — 53-летнего пенсионера, территория, по которой они шли, была густо покрыта сухим камышом, ружье было снято с предохранителя", — отметили в пресс-службе.

Позже он споткнулся и произошел выстрел, в результате которого был ранен 39-летний житель Зеленодольска. Для пострадавшего немедленно вызвали скорую помощь, однако спасти ему жизнь не удалось.

По факту случившегося начато производство по ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса.

Убит 39-летний житель Зеленодольска dp.npu.gov.ua

Ранее стало известно, что в Самарском районе Днепра мужчина в кафе подорвал себя гранатой. Узнать больше об инциденте, а также посмотреть фотографии с места трагедии, можно здесь.

Фото: dp.npu.gov.ua