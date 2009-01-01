На Днепропетровщине у ребенка взорвалась граната — попал в реанимацию

Инцидент случился вчера вечером в селе Новолозоватовка.
Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.
В ведомстве уточнили, что инцидент случился около 17:30.
"… пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали взрывное ранение живота и внутрибрюшное кровотечение", — отмечается в сообщении.
Полицейские выяснили, что боеприпас привез из зоны АТО на Донбассе дядя мальчика, несколько лет граната хранилась на чердаке бабушки ребенка, где он ее и нашел. Во время обыска в доме бабушки копы обнаружили еще шесть патронов калибром 5,45 мм.
По факту случившегося начато производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с дополнительной отметкой "несчастный случай".
Напомним, вечером 4 сентября в селе Фурсы Киевской области мужчина взорвал себя гранатой, он скончался от полученных травм на месте происшествия. Узнать больше о происшествии можно здесь.
Фото: dp.npu.gov.ua