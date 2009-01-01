На Донбассе двое военных России убили гражданского — разведка

Инцидент случился в конце прошлой недели, отметили в Минобороны.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
В ведомстве уточнили, что после преступления боевики пытались сфабриковать доказательства с целью обвинения погибшего в нападении на военных.
"Присутствие российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях востока Украины приводит к обострению обстановки в регионе и гибели гражданского населения", — отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в районе подконтрольного террористам Безымянного Донецкой области пьяные "морпехи" террористической ДНР устроили аварию, были травмированы двое мирных жителей.