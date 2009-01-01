Сегодня, 11:20 RSS

На Донбассе двое военных России убили гражданского — разведка

Сегодня, 10:54

Инцидент случился в конце прошлой недели, отметили в Минобороны.

АТО
Боевик с оружием на Донбассе, иллюстрация Reuters
В пятницу, 25 августа, на захваченной части Донбасса двое членов "5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка)" самопровозглашенной ДНР, которые являются военнослужащими России, убили гражданское лицо.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что после преступления боевики пытались сфабриковать доказательства с целью обвинения погибшего в нападении на военных.

"Присутствие российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях востока Украины приводит к обострению обстановки в регионе и гибели гражданского населения", — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в районе подконтрольного террористам Безымянного Донецкой области пьяные "морпехи" террористической ДНР устроили аварию, были травмированы двое мирных жителей.

Теги:  
Донбасс, ДНР, боевики, ГУР, разведка, Минобороны, 5бригада, убийство, Россия, военные
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...