На Донбассе боевик из России стал "грузом 200" — блогер

Террорист был внесен в базу "Миротворца", отметил Necro Mancer.
Об этом в Twitter написал блогер Necro Mancer.
По данным активиста, ранее террорист был внесен в "чистилище" организации "Миротворец".
"Щегорцов Андрей Петрович… (Псков, 29.03.86) стал "груз 200" (был убит — Ред.) ~ (приблизительно — Ред.) 27.10.17", — говорится в сообщении.
Щегорцов Андрей Петрович "Нонейм"(?) (Псков, 29/03/86) стал #груз200 ~27/10/17 https://t.co/e0loCtBdUK pic.twitter.com/ySp1lLchiw— Necro Mancer (@666_mancer) November 4, 2017
Ранее спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко говорил, что за прошлую неделю (23-29 октября) на востоке Украины были уничтожены 12 боевиков, а еще 24 — ранены.