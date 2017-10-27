На Донбассе боевик из России стал "грузом 200" — блогер

Террорист был внесен в базу "Миротворца", отметил Necro Mancer.

Могила боевика, иллюстрация Фото: соцсети

На Донбассе уничтожен— Андрей Щегорцов, приблизительная дата смерти пособника противника — 27 октября.

Об этом в Twitter написал блогер Necro Mancer.

По данным активиста, ранее террорист был внесен в "чистилище" организации "Миротворец".

"Щегорцов Андрей Петрович… (Псков, 29.03.86) стал "груз 200" (был убит — Ред.) ~ (приблизительно — Ред.) 27.10.17", — говорится в сообщении.

Ранее спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко говорил, что за прошлую неделю (23-29 октября) на востоке Украины были уничтожены 12 боевиков, а еще 24 — ранены.

