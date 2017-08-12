На Донбассе от болезни умер боевик из базы "Миротворца" — блогер

Террорист скончался 12 августа, отметил Necro Mancer.

Могилы боевиков, иллюстрация Reuters

В августе — 12 числа —от болезни умер боевик Игорь Гридчин.

Об этом в Twitter написал блогер Necro Mancer.

В то же время активист сообщил, что ранее террорист был внесен в "чистилище" организации "Миротворец".

"Гридчин Игорь Анатольевич (Дружковка, 09.09.93) умер от болезни 12.08.17", — отметил автор.

Напомним, пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко говорил, что на захваченной части востока Украины с 28 августа по 3 сентября были уничтожены семь боевиков, а 18 — получили ранения.