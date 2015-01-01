На Донбассе уничтожены десятки российских военных, "гумконвой" вывез тела

Авто выехали в РФ 22 декабря, отметили в Минобороны.

Авто российского "гумконвоя", иллюстрация фото: mchs.gov.ru

На прошлой неделе машинывывезли св РФ тела около 40 уничтоженных военных страны.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился 22 декабря.

"Транспортные средства 59-го "гуманитарного конвоя" были задействованы для вывоза из городских моргов Горловки и Макеевки (захвачены боевиками — ред.)… около 40 тел убитых военнослужащих ВС РФ", — отметили в ГУР.

Ранее в ГУ разведки Минобороны сообщили, что с 19 по 25 декабря на востоке Украины потери противника составили 18 военнослужащих убитыми и 38 — ранеными. Ознакомиться с его данными можно здесь.