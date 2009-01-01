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На Донбассе военный ЗИЛ насмерть сбил женщину, идет расследование

Сегодня, 15:10

На месте инцидента работают представитель Военной службы правопорядка, назначено расследование.

ДТП, оформление, Россия
vk.com/auto_42
Сегодня утром, 25 февраля, в Волновахском районе Донецкой области военный автомобиль ЗИЛ-131 попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, около 09:30 у Старогнатовки водитель ЗИЛ-131 переехал местную жительницу, в результате чего та скончалась на месте.

"25 февраля около 09:30 в районе населенного пункта Старогнатовка, Волновахского района Донецкой области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного автомобиля ЗИЛ-131. Водитель транспортного средства совершил наезд на местную жительницу, в результате чего она умерла", — говорится в сообщении.

На месте инцидента работают представитель Военной службы правопорядка, для выяснения причин и обстоятельств ДТП назначили расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что под Рубежным Луганской области столкнулись автобус и автомобиль с военными, пострадали четверо военнослужащих.

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Донбасс, Старогнатовка, ДТП, авария, погибшая, военный, ЗИЛ
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