На Донетчине наркоман изнасиловал и убил девушку, а потом лопатой забил до полусмерти старушку

Подонок угрожал полиции оружием, но был схвачен.

Полиция задержала подонка Facebook/Вячеслав Аброськин

В Мирнограде Донецкой области (бывший город Димитров) произошло жуткое убийство молодой девушки и покушение на жизнь пожилой женщины.

Об этом начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, 24-летний поддонок-наркоман привёл в квартиру девушку лет 20-ти. На глазах 83-летней пожилой женщины изнасиловал и убил "гостью", а затем лопатой забил до полусмерти и старушку.

На момент прибытия полицейских забаррикадировался в комнате и угрожал им применением оружия.

Сейчас задержан сотрудниками Мирноградского отделения полиции. На месте работает СОГ. Пожилая женщина в тяжёлом состоянии доставлена в больницу.

Ранее "Главред" сообщал, что в Мариуполе по подозрению в убийстве задержан доброволец-белорус, его подозревают в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено лишение свободы сроком на 10 лет.