На границе с Крымом поймали военного-предателя, переметнувшегося к российским оккупантам

Мужчина прибыл в пешем порядке и подал на контроль паспорт гражданина Российской Федерации.

На границе с Крымом поймали военного-предателя mvs.gov.ua

Пограничники на админгранице с Крымом выявили бывшего военнослужащего, перешедшего на сторону оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что работники пограничной службы выявили у мужчины, который направлялся из Крыма через КПВВ "Каланчак", недействительный паспорт. Сам мужчина прибыл в пешем порядке и подал на контроль паспорт гражданина Российской Федерации.

Как выяснилось, документ был издан в 2014 году на территории временно оккупированного Крыма, потому гражданина пригласили для дополнительной проверки. Впоследствии было установлено, что мужчина является гражданином Украины, жителем одного из городов материковой части. Ранее он проходил военную службу по контракту в воинской части береговой охраны ВС Украины на территории АР Крым, а после аннексии остался служить в ВМС Российской Федерации. В 2015 году, уволившись со службы, работал в Крыму на стройке. Перебежчик покинул ряды оккупантов, осознав, что допустил ошибку, поскольку предыдущие обещания "нового работодателя" не соответствовали реальному положению дел.

Не остановили мужчину и опасения, что по возвращению в отношении него будут проведены следственные действия, ведь принципиально решил вернуться к семье, которая находится на материковой части Украины.

Напомним, ранее подполковнику-предателю, переметнувшемуся на сторону оккупантов в Крыму, суд дал 8 лет тюрьмы.