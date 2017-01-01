На Харьковщине двое налоговиков попались на крупной взятке

Незаконное денежное подношение сотрудники ГФС требовали с частного предпринимателя.

В Харьковской области следователи Генпрокуратуры совместно с сотрудниками военной прокуратуры Харьковского гарнизона, а также Управления Государственной фискальной службы по региону задержали на взятке в 20 тысяч долларов США главу отдела по раскрытию экономических преступлений оперативного управления ведомства и старшего оперуполномоченного.

Такую информацию через свою страницу в Facebook обнародовала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

По ее словам, задержание было произведено в рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по части 3 статьи 368 УК Украины в порядке статьи 208 УПК Украины.

"Последние, действуя группой лиц, требовали у субъекта предпринимательской деятельности (незаконное денежное подношение - ред.) за неосуществление соответствующих следственных действий в рамках предоставленного им поручения на проведение следственных действий одного из следственных подразделений", - написала Сарган.

Напомним, ранее в Днепре на крупной взятке погорели два подполковника полиции.