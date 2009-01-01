На Харьковщине группа молодчиков до смерти забила мужчину

Инцидент случился в поселке Буды, злоумышленники задержаны.

Кулак, иллюстрация ТСН

В поселке Буды Харьковской области группа молодчиков, их уже задержали правоохранители.

Об этом говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.

В ведомстве уточнили, что жертвой оказался 43-летний местный житель, а злоумышленниками — четверо его односельчан в возрасте от 17 до 24 лет.

По данным полиции, 28 августа около 06:04 копам поступило сообщение от неизвестного о том, что в поселке возле пивного бара лежит неизвестный мужчина с многочисленные гематомы и ссадины на лице.

Правоохранители выяснили, что накануне компания молодых людей проводила свое свободное время у заведения, их внимание привлек мужчина навеселе. Они предложили ему выпивку, за нее тот должен был танцевать и раздеваться.

Потом злоумышленники до смерти его забили. Следователи квалифицировали действия задержанных по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в начале августа возле одного сел Яворовского района Львовской области местный житель задушил девушку, которая приехала к нему в гости, из-за насмешки после интимных отношений.