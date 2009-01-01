На Харьковщине мужчина на микроавтобусе сбил свою 3-летнюю внучку, ребенок умер

Инцидент случился вчера вечером в Боровой.

Оформление ДТП, иллюстрация фото: sai.gov.ua

Во вторник вечером, 19 сентября, в селе Боровая Харьковской области мужчинатрехлетнюю внучку, ребенок скончался на месте происшествия.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился около 18 часов.

"Предварительно, у дома по месту жительства 47-летний мужчина сдавал назад на своем микроавтобусе Opel, не заметил свою малолетнюю внучку и сбил ее", — отметили в полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос об открытии производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, 17 сентября в Мариуполе Донецкой области злоумышленник на авто сбил двухлетнего мальчика и скрылся с места аварии, позже виновника задержали, им оказался 76-летний житель захваченного Донецка.