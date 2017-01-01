На Харьковщине мужчина обстрелял автомобиль копов, после чего выстрелил себе в голову

Мужчина открыл огонь по автомобилю полиции, а когда его пытались задержать, выстрелил себе в голову.

На Харьковщине в городке Лозовая местный житель открыл огонь по служебному автомобилю полиции, а когда его пытались задержать, выстрелил себе в голову.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции области, поступила информация, что в доме на территории микрорайона неизвестный пытается демонтировать электросчетчик.

По словам полицейских, которые выехали на место, они не обнаружили технических повреждений электросчетчиков и не увидели людей, которые могли бы пытаться демонтировать приборы.

После этого правоохранители вышли на улицу и продолжили осмотр прилегающей к дому территории. В это время из подъезда выбежал неизвестный и выстрелил несколько раз из неустановленного оружия в сторону служебного автомобиля, помчался в другое здание, в котором выстрелил себе в голову.

Медики госпитализировали раненого мужчину в реанимацию в бессознательном состоянии. Во время операции он умер. Впоследствии выяснилось, что погибшим является ранее судимый житель Лозовой (1973 года рождения).

Как отмечается, от действий мужчины правоохранители не пострадали, и полиция табельное огнестрельное оружие во время инцидента не применяла.

Напомним, ранее стрельба произошла в Одессе. Один из мужчин забаррикадировался в автосалоне. Полиция ввела в городе оперативный план "Гром".