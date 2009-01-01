На Харьковщине мужчина совершил самосожжение

Инцидент случился в Пересечном, отметили в полиции.

Канистра hk.npu.gov.ua

В поселке Пересечное Харьковской области местный житель после ссоры с женой, позже мужчину госпитализировали, он умер в ожоговом отделении.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что погибший длительное время злоупотреблял алкоголем и часто высказывал суицидальные намерения.

"33-летний житель поселка Пересечное облил себя горючим и поджег. Через несколько часов мужчина умер в ожоговом отделении больницы, не приходя в сознание", — отметили в полиции.

Правоохранителя об инциденте сообщили из больницы Харькова, в которую тот попал с ожогами головы, грудной клетки и рук. Позже 26-летняя жена погибшего объяснила, что накануне трагедии мужчина был пьян, начал с ней конфликтовать.

"Затем стал угрожать покончить жизнь самоубийством, схватил канистру с пятью литрами бензина, вышел во двор, вылил горючее на себя и поджег одежду. Все произошло мгновенно", — добавили в Нацполиции.

Предварительно случившееся квалифицировали по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса. Назначены необходимые экспертные исследования и продолжается сбор информации для установления причин происшествия.

Ранее сообщалось, что в селе Ситняки Киевской области женщина во время посиделок за водкой пырнула ножом в живот свою мать, пострадавшую забрала скорая помощь. Узнать больше о преступлении можно здесь.

Фото: hk.npu.gov.ua