На Харьковщине накрыли банду похитителей людей, опубликованы фото

Силовики задержали трех злоумышленников, отметили в СБУ.

Один из задержанных злоумышленников ssu.gov.ua

Во вторник, 7 февраля, в поселке Песочин Харьковской области силовики прекратили деятельность межрегиональной, специализировавшейся на похищении людей, в которую входили три злоумышленника.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве уточнили, что членами банды являются жители Харьковщины и Киевщины в возрасте от 30 до 60 лет, они задержаны.

"Правоохранители получили оперативную информацию, что на днях на окраине областного центра (Харьков — ред.) злоумышленники похитили местного предпринимателя, который в 2014 году переехал из Луганска (захвачен боевиками — ред.)", — отметили в пресс-службе.

Те с помощью угроз и избиения пытались завладеть его четырьмя машинами и квартирой, расположенной в подконтрольном террористам городе. "Оперативники спецслужбы задержали членов банды при попытке завладения одним из авто потерпевшего", — добавили в СБУ.

Один из задержанных злоумышленников ssu.gov.ua

Похищенный бизнесмен находился в машине злоумышленников в наручниках, его освободили. Планируется открытие производства по ст. 146 (похищение человека) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Киевской области правоохранители разоблачили и задержали группу торговцев людьми, которые переправляли граждан Украины в Бразилию и Таиланд для их дальнейшего вовлечения в деятельность, связанную с перевозкой наркотиков.

Фото: ssu.gov.ua