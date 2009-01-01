На Харьковщине сбежали двое арестованных, один уже задержан

Сейчас копы ищут беглеца, которого лишили свободы за кражу.

Место лишения свободы, иллюстрация obozrevatel.com

В пятницу днем, 11 августа, в Краснограде Харьковской области двое арестованныхрежимного объекта во время прогулки, одного из них уже задержали.

Об этом говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.

В ведомстве уточнили, что на свободе находится 20-летний житель Кегичевки, лишенный свободы за совершение кражи.

"Мужчины находились в изоляторе временного содержания и сбежали с территории режимного объекта во время прогулки, отогнув металлическую арматуру с решетки перекрытия прогулочного двора", — отмечается в сообщении.

Поиски второго беглеца продолжаются, его приметы: рост 165 см, волосы русые, телосложение худощавое, глаза голубые, имеет многочисленные татуировки по всему телу. По факту случившегося начато производство по ч. 2 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса.

Напомним, в мае в Киеве арестованный мужчина совершил побег из автозака во время конвоирования, позже злоумышленника поймали. Узнать больше о случившемся можно здесь.