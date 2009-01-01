На Херсонщине горел дом, есть жертвы

Пожар произошел в селе Веселое, отметили в ГСЧС.
Об этом говорится на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве уточнили, что возгорание произошло по переулку Восточный, спасателям о нем стало известно примерно в 3:20.
"Площадь возгорания была быстро ликвидирована еще до прибытия пожарно-спасательного подразделения", — отметили в пресс-службе.
В результате пожара погибла 77-летняя хозяйка дома, ее 69-летний сожитель и 63-летний брат. "Предварительно установлено, что пожар мог произойти из-за короткого замыкания проводки в электрообогревателе", — добавили в госслужбе.
Напомним, 11 января в селе Каиры Херсонской области в одном из частных домов также произошел пожар, тогда погибли двое детей, а один человек — пострадал. Узнать больше о трагедии можно здесь.