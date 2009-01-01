На Херсонщине на взятке погорел майор полиции, фото с места происшествия

Злоумышленник требовал 10 тыс. гривен от человека, которого подозревают в краже, отметили в СБУ.
Об этом говорится на сайте СБУ.
В ведомстве уточнили, что злоумышленник требовал 10 тыс. гривен от местного жителя, которого подозревают в краже.
"За эту сумму обещал не открывать уголовное производство, вернуть мужчине изъятые паспорт и свидетельство о рождении", — отметили в пресс-службе.
Майора задержали возле отдела полиции во время получения всей суммы неправомерной выгоды. По факту случившегося начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса.
Напомним, 26 января правоохранители задержали судью Соломенского райсуда Киева и директора адвокатского бюро-посредника при получении крупной взятки. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: ssu.gov.ua