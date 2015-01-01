На Херсонщине произошел пожар, погибли дети: фото с места трагедии

Инцидент случился сегодня в селе Каиры, отметили в ГСЧС.

Место происшествия dsns.gov.ua

В среду, 11 января, в селе Каиры Херсонской области в одном из частных домов, погибли двое детей, один человек пострадал.

Об этом говорится на сайте ГСЧС.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился по ул. Хрещатой, спасатели узнали о возгорании в 11:40, его ликвидировали в 12:45.

"Когда приехали пожарные, огонь успел охватить одну из комнат дома. В 12:14 пожар был локализован, а позже — ликвидирован", — отметили в пресс-службе.

В результате возгорания погибли мальчик и девочка — 2009, а также 2011 годов рождения. Пострадавший — их дедушка 1954 года рождения, он получил незначительные ожоги, от госпитализации отказался.

"Скорее всего, что пожар возник из-за детских шалостей с огнем. Все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются", — добавили в ГСЧС.

Место происшествия dsns.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Измаиле Одесской области в одном из частных домов умерли три члена одной семьи, возможно, из-за отравления угарным газом. Узнать больше о трагедии можно здесь.

Фото: dsns.gov.ua