На Херсонщине задержан "депутат" из Крыма, фото

Злоумышленник на полуострове участвовал в захвате админзданий органов власти, отметили в СБУ.
Пособник оккупантов задержан на пункте пропуска "Чаплынка", на материковой части нашей страны живут его родственники, говорится на сайте спецслужбы.
По данным ведомства, злоумышленник до аннексии полуострова в Евпатории был народным избранником, в марте 2014 года принимал участие в противоправной деятельности так называемой "самообороны Крыма".
"Во время незаконной аннексии полуострова он принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины", — добавили в СБУ.
В сентябре 2014-го "был избран" депутатом от политической партии "Единая Россия" в так называемый "Евпаторийский городской совет", созданный оккупационными "властями".
В отношении задержанного начато уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса. На сайте "горсовета" Евпатории похожий мужчина значится как депутат от "Единой России" Осьминин Сергей Анатольевич.
Напомним, в марте сотрудники СБУ на админгранице с Крымом задержали военнослужащую-дезертира — бывшую мичмана Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которая в 2014 году не вернулась на материковую часть государства и осталась на захваченном РФ полуострове.