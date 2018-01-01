На Херсонщине задержан "депутат" из Крыма, фото

Злоумышленник на полуострове участвовал в захвате админзданий органов власти, отметили в СБУ.

На админгранице с Крымом задержан "депутат" самопровозглашенного "городского совета" Евпатории facebook.com

В Херсонской области на административной границе с захваченным Российской Федерацией Крымом сотрудники Службы безопасности Украины задержали "депутата" самопровозглашенного "городского совета" Евпатории.

Пособник оккупантов задержан на пункте пропуска "Чаплынка", на материковой части нашей страны живут его родственники, говорится на сайте спецслужбы.

По данным ведомства, злоумышленник до аннексии полуострова в Евпатории был народным избранником, в марте 2014 года принимал участие в противоправной деятельности так называемой "самообороны Крыма".

"Во время незаконной аннексии полуострова он принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины", — добавили в СБУ.

В сентябре 2014-го "был избран" депутатом от политической партии "Единая Россия" в так называемый "Евпаторийский городской совет", созданный оккупационными "властями".

На админгранице с Крымом задержан "депутат" самопровозглашенного "городского совета" Евпатории ssu.gov.ua

В отношении задержанного начато уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса. На сайте "горсовета" Евпатории похожий мужчина значится как депутат от "Единой России" Осьминин Сергей Анатольевич.

Напомним, в марте сотрудники СБУ на админгранице с Крымом задержали военнослужащую-дезертира — бывшую мичмана Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которая в 2014 году не вернулась на материковую часть государства и осталась на захваченном РФ полуострове.