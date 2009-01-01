На Хмельнитчине перевернулся самодельный трактор, погиб ребенок

Инцидент случился вчера утром на поле за селом Гулевцы.
Об этом говорится на сайте ГУ Национальной полиции в регионе.
В ведомстве уточнили, что инцидент случился около 9:00, за рулем транспортного средства был житель села Окип.
"… 12-летний сын водителя, который сидел рядом с отцом, выпал из кабины и был прижат каркасом трактора. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия", — отмечается в сообщении.
Начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.
Напомним, 17 октября в селе Пульмо Шацкого района Волынской области местный житель, управляя трактором, наехал на шестилетнюю девочку, она скончалась от полученных травм на месте происшествия, водитель задержан.
Фото: hm.npu.gov.ua