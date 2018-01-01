На Киевщине авария унесла жизни четырех молодых людей

Трагедия случилась вчера вечером у села Феневичи, отметили в Нацполиции.

На Киевщине в ДТП погибли четыре человека kv.npu.gov.ua

В воскресенье вечером, 18 марта, возле села Феневичи Киевской области легковой автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком ЗИЛ, погибли четверо молодых людей — водитель и трое пассажиров иномарки.

Авария произошла в 18:40 на 48-м километре автодороги Киев — Овруч, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Установлено, что водитель автомобиля BMW с госномерами литовской регистрации на закругленном участке автодороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с… ЗИЛ", — отметили в ведомстве.

В результате столкновения от полученных травм на месте аварии умерли 25-летний водитель легковушки и его пассажиры 26, 27-летнего возраста. "Пассажирка грузовика, 49-летняя женщина, каретой скорой помощи доставлен в районную больницу, где у нее диагностировали рану носа, закрытую травму головы и сотрясение головного мозга", — добавили в Нацполиции.

Все потерпевшие в ДТП люди являются жителями Феневичей. По факту случившегося начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее сообщалось, что 10 марта в Днепровском районе Киева пьяный водитель на автомобиле Hyundai Getz влетел в машину Skoda Octavia Полиции охраны столицы, пострадали правоохранители. Узнать больше об инциденте можно здесь.