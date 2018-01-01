На Киевщине маршрутчики "отметелили" сделавшего замечание копа: видео

Мужчина возвращался домой после очередной служебной смены.

Полицейский шеврон. Иллюстративное фото УНИАН

В автобусе-маршрутке, курсирующем из Киева в город Вишневое сотрудник полиции, возвращавшийся после службы домой, сделал замечание водителю по поводу нарушений Правил дорожного движение и подвергся избиению.

Соответствующее сообщение было опубликовано в группе "Киев оперативный" социальной сети Facebook. Согласно обнародованным данным, сперва мужчина делал замечания и хотел уточнить номера госрегистрации маршрутки как обычный пассажир. Однако водитель его проигнорировал. Тогда мужчина предъявил полицейское удостоверение и начал требовать назвать номерные знаки автобуса. Тогда водитель нецензурно его обругал, а затем отказался останавливаться на остановке, где нужно было выходить полицейскому. Вместо этого он увез мужчину на конечную остановку, где вместе с приятелем-водителем другой маршрутки избил правоохранителя.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве под Радой митингующие избили лежащего на земле копа, а в Луцке избили женщину-копа.

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