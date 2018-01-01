На Киевщине молодчики с гранатой напали на АЗС

Злоумышленники оказались жителями пригорода столицы.
Сотрудник АЗС на растерялся, нажал тревожную кнопку, после чего молодчики скрылись на авто, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в регионе.
По его данным диспетчер назвал приехавшим полицейским приметы нападавших и описал машину, на которой они передвигались.
"Разбойников задержали через два часа в селе Шпили (преступление совершено около 6 часов утра — Ред.). Вблизи местного бара патрульные заметили машину с иностранными номерами, похожую на разыскиваемую", — отметили в ведомстве.
Трое подозреваемых находились внутри заведения, их задержали. Все задержанные — жители пригорода Киева в возрасте 23-26 лет. Начато производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания.
Напомним, в начале января в Суворовском районе Одессы было совершено разбойное нападение на АЗС, позже правоохранители задержали троих подозреваемых в совершении преступления.