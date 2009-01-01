На Киевщине накрыли мощную банду торговцев людьми: вербовали украинцев наркокурьерами

За каждого отправленного гражданина Украины предприимчивые "бизнесмены" получали от 500 до 1 тыс. долл.

Накрыли мощную банду торговцев людьми kv.npu.gov.ua

Киевской области правоохранители разоблачили и задержали группу торговцев людьми, которые в течение года переправляли граждан Украины в Бразилию и Таиланд с целью их дальнейшего вовлечения в деятельность, связанную с перевозкой наркотиков

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы полиции столичного региона.

В полиции уточнили, что четверо парней в возрасте 20-25 лет подыскивали и вербовали жителей Киевской обл., которые испытывали материальные трудности, и предлагали им "законную и высокооплачиваемую работу за границей".

"Злоумышленники обеспечивали перелет украинцев на другой материк, где их неизвестные лица втягивали в преступную деятельность. Сами того не подозревая, наши граждане работали там наркокурьерами. По предварительной договоренности они перевозили из Бразилии в Таиланд ценный тщательно упакованный багаж — драгоценные камни, произведения искусства, документы и прочее. Уже в аэропортах люди узнавали, что на самом деле поставляли особо опасное наркотическое средство — кокаин, в особо крупных размерах (от 5 до 7 кг за одну поездку)", — говорится в сообщении.

За каждого отправленного гражданина Украины предприимчивые "бизнесмены" получали от 500 до 1 тыс. долл. от неустановленных досудебным следствием лиц. В результате противозаконной деятельности подозреваемых пострадали 8 граждан Украины, в возрасте 20-25 лет, из них 5 были задержаны правоохранительными органами Бразилии и Таиланда. Сейчас они находятся в иностранных тюрьмах.

Правоохранители провели 9 санкционированных обысков, во время которых обнаружили, изъяли и направили на экспертизу около 5 г каннабиса. Сейчас всем задержанным объявлено о подозрении и избрана мера пресечения — содержание под стражей. Продолжаются мероприятия по установлению других возможных фигурантов, причастных к организации и функционированию данного преступного бизнеса.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция накрыла сеть торговцев людьми, которые вербовали украинцев наркокурьерами в России.

Фото: kv.npu.gov.ua.