На Киевщине полицейские изъяли партию наркотиков на миллион гривен

Правонарушитель изготавливал амфетамин на дачном участке своего подельника.

Полицейские изъяли партию наркотиков на миллион npu.gov.ua

городе Ирпень Киевской области правоохранители изъяли партию амфетамина стоимостью свыше 1 млн грн.

Об этом сообщили в Департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, в ходе оперативно-профилактической отработки правоохранители остановили автомобиль марки "Лексус" под управлением 22-летнего жителя Киевской области, в котором обнаружили телескопическую дубинку, которая относится к ударно-дробовому оружию.

"В дальнейшем в тайнике на территории г. Ирпень, о котором сообщил задержанный фигурант, правоохранители изъяли четыре стеклянные емкости с амфетамином общим весом 3,5 кг", — сообщили в полиции.

Оперативники также установили, что правонарушитель изготавливал амфетамин на дачном участке своего подельника, 24-летнего жителя Киевской области. По указанному адресу в хозяйственном строении были обнаружены и изъяты лабораторное оборудование, реактивы и прекурсоры, которые фигуранты заказывали через сеть Интернет и использовали для изготовления амфетамина.

"Общая стоимость изъятой партии психотропа по ценам "черного рынка" составляет свыше 1 млн грн", — заявили в полиции.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях. В действиях злоумышленников усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 309 (хранение наркотических средств без цели сбыта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее на Волыни перекрыли трансграничный канал переброски наркотиков.

Фото: npu.gov.ua.