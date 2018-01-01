На Киевщине в доме нашли кусты элитной конопли на пять миллионов: фото и видео

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1 / 3 На Киевщине в доме все было обустроено для непрерывного выращивания зелья (npu.gov.ua)

Правоохранители задержали злоумышленников, которые в одном из сел региона выращивали зелье.

На Киевщине в доме все было обустроено для непрерывного выращивания зелья npu.gov.ua

В селе Комаровка Макаровского района Киевской области в одном из домов правоохранители обнаружили посаженную элитную коноплю , стоимость найденных кустов на черном рынке составляет около пяти миллионов гривень, задержаны два злоумышленника.

По словам специалистов, незаконный урожай получен из достаточно дорогих семян, происхождение которых устанавливается, говорится на сайте Национальной полиции.

"Макаровская полиция получила информацию от жителей села Комаровка. Недовольные жители рассказали, что из колодца регулярно исчезает вода после приезда новых соседей", — отметили в ведомстве.

Позже полицейские выяснили, что несколько месяцев назад двое киевлян купили в селе старый дом, в нем никто не жил постоянно, однако хозяева наведывались туда "каждого третьего дня".

Во время санкционированного обыска в жилье нашли коноплю. Внутри все было обустроено для непрерывного выращивания зелья: конопля в горшках — от маленькой до почти созревшей, стены дома в алюминиевой фольге, вытяжка, вентилятор, капельная система полива.

Одного злоумышленника правоохранители задержали на месте преступления, а его подельника — по месту жительства в столичной квартире. Начаты производства по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса.

Напомним, в начале декабря 2017 года в Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали группировку наркоторговцев. Узнать больше об инциденте можно здесь.